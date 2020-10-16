Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı nerede oynanacak? Fenerbahçe Beko kadrosu
Bayern Münih, bu hafta Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifreli mi? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih basket maçı saat kaçta, nerede oynanacak? THY Avrupa Ligi puan durumu | GameDay Fenerbahçe Beko
Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan takımlardan olan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazandı ve böylece 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 3. haftasında CSKA Moskova ile karşılaştıktan sonra Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı nerede oynanacak?
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?
Fenerbahçe Beko ileBayern Münih arasındaki THY Euroleague maçı,beIN Sports Haberkanalında canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih arasındaki THY Euroleague Maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, İstanbul'da oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Maçı 16 Ekim Cuma günü oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih Maçı 20:45'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO KADROSU
24 - Johnny Hamilton
44 - Ahmet Düverioğlu
12 - Tarık Biberovic
23 - Dyshawn Pierre
31 - Edgaras Ulanovas
10 - Melih Mahmutoğlu
9 - Leo Westermann
3 - Jarell Eddie
17 - Yiğit Onan
21 - Danilo Barthel
24 - Jan Vesely
25 - Kenan Sipahi
13 - Ali Muhammed
7 - Lorenzo Brown
6 - Berkay Candan
25 - Nando De Colo
THY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
- Zalgiris Kaunas
- FC Barcelona Lassa
- Zenit St. Petersburg
- Fenerbahçe Beko
- FC Bayern Münih
- Olympiakos
- Valencia Basket Club
- AX Armani Exchange Milano
- CSKA Moskova
- TD Systems Bakonia