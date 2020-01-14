Fenerbahçe Beko - Asvel Villeurbanne | Euroleague maç notları

14.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:14

Euroleague’de yeni bir çift maç haftasına başlıyoruz. Fenerbahçe Beko, haftayı içeride oynayacağı Asvel maçıyla açıyor. Dört maç üst üste kaybettikten sonra son iki maçını da kazanan temsilcimizin karşısında son iki maçını kaybeden ve deplasmanlarda yalnızca bir kez kazanmış bir Asvel var. Fenerbahçe, bu sezon Asvel ile deplasmanda oynadığı ilk maçı, şu an kadroda olmayan Vladimir Stimac’ın 21 sayı sekiz ribaundluk performansıyla kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko cephesi

Fenerbahçe bu sezon Euroleague’de 18 maçın 11’ini kazanabildi. Bazı mağlubiyetlerin, rakibe çok ribaund verilmesinden dolayı alındığı söylenebilir. Sarı-lacivertliler maç başına 29,11 ribaund ile ligin en az ribaund alan takımı.

Sarı-lacivertliler evinde oynadığı sekiz Euroleague maçının dördünü kazanabildi.

Fenerbahçe 18 maçta 13 farklı ilk beş oyuncusu kullandı. Her maça ilk beşte başlayan bir oyuncu olmadı.

Takımın pivotu Jan Vesely, son olarak dokuzuncu haftada oynadı, sonraki maçlarda sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Vesely, takımın son lig maçında oynadı, bugün süre alabilir.

Guard Nando De Colo, maç başına 19,5 sayıyla sayı krallığında dördüncü sırada. Aynı zamanda maç başına 20,36 verimlilik puanıyla yine ligin dördüncü sırasında. Fransız oyuncu, %96,49 ile ligde serbest atış isabet oranı en yüksek oyuncu.

Derrick Williams, son dokuz maçının sekizinde en az bir üçlük isabet buldu. Ayrıca yine son dokuz maçının sekizinde çift haneli verimlilik puanları üretmeyi başardı.

Luigi Datome ve Melih Mahmutoğlu, son 10 maçlarının dokuzunda en az birer üçlük attı.

Jan Vesely, Euroleague’de şu ana dek 417 ribaund aldı ve bu sıralamada yedinci sırada. Altıncı sırada ise Kerem Gönlüm var.

Asvel cephesi

Asvel, iç saha ile dış saha performansı en farklı olan takımlardan biri. Euroleague’de iç sahada yedi kez kazanıp dört kez kaybeden Asvel, deplasmanlarda ise yalnızca bir kez kazandı, altı maç kaybetti.

Asvel de, Fenerbahçe gibi, 18 maçta 13 farklı ilk beş oyuncusu kullandı ve hiçbir oyuncu tüm maçlara ilk beşte başlamadı.

Takımın en önemli oyuncularından Charles Khaudi, son beş maçının dördünce çift hanelerde skor üretti ve en az bir üçlük buldu.

Fransa ekibi, bu sezon iki temsilcimize karşı oynadığı iki maçı da kaybetti. Asvel, Fenerbahçe’den sonra, cuma günü Anadolu Efes’e konuk olacak.

Ligin en çok blok üreten dördüncü takımı Asvel. Fransızlar maç başına 3,17 blok yapıyor. Fenerbahçe ise bu alanda 1,61 ortalama ile ligde sondan ikinci sırada.