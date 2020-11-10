Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisiyle ilgili özeleştiride bulundu ve "Henüz istediğim tarzda bir kulüp başkanı olamadım. Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum. Benim de benden beklentim çok daha yüksek. Bir dönem daha devam edersem olacağım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şelale Kadak'ın YouTube kanalına konuk olan Ali Koç, bütçeleri indirdiklerini ve gelecekte ekonomik olarak rahatlayacaklarını ifade etti. Koç, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum ve başkanlık göreviyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"DURUM SANDIĞIMIZDAN DAHA VAHİMDİ"

"Bu yıla iyi başladık. İnşallah pandemiden de kurtulacağız ve inşallah şampiyon olacağız. Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz şampiyonluklardaki ruhu ve ortamı yakalamış durumdayız. 2018'deki seçim enteresan iki gündü. Kazanmamı saçma sapan sebeplerle istemeyen bir kalabalık da vardı ama gönüllü bir orduyla 6-7 aylık bir kampanyadan sonra kazandık. Ama bütün iş seçildikten sonra başladı tabii ki... Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, doğruları söylemek için de cesur olmak gerekiyor. Kulüpten ayağımızı içeri attıktan sonra denetimleri başlattık. İnanılmaz ödemelerle karşılaştık. Gelir gelmez 20-25 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kaldık. Durum sandığımızdan çok daha vahimdi. Kulübün ürettiği değerin yüzde 80'i kasaya girmeden borca gidiyordu."

"BÜTÇELERİ İNDİYORUZ"

"Yüzmilyonlarca dolar para da koysan UEFA sınırlamalarından dolayı transfer yapamadık. Bu sadece bize değil başka takımlara da oldu. Yeni borç almadan sadece kendi ürettiklerimizle buraya kadar geldik ama bundan sonra mümkün değil. Devletimizin de insiyatif kullanmasıyla 9 yıllık bir süre gelecek ve çok rahatlayacağız. Burada önemli olan nakit akışı... Kendimizi disiplin altına alıp, süreleri de uzatmamız lazım. Bütçeleri indiriyoruz. Makul seviyeleri göreceğiz. Futbol o kadar ayrıştırıcı bir hale geldi ki, sponsorlar artık ya tüm kulüplere sponsor olmak istiyorlar ya da hiç olmak istemiyorlar. Amerika'da seçimler yeni oldu. 4 sene evvel Trump seçildiği zaman 2 küsurdu. Şimdi 8'lerdeyiz. Futbolcu kontratlarından dolayı harcamalarımızın çoğu dövizle... Bu durum bizi çok sıkıntıya sokuyor"

"PES ETMEMİ İSTEYEN ÇOK İNSAN VAR"

"Ben kolay kolay pes etmem. Bunu isteyen çok fazla insan var. 'Bir an önce görevi bıraksa da kongreye gitsek' diyenler var. Bu camiaya layık olmak benim en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi. Benim burada şahsi bir kazancım yok. Maddi bir kazancım yok. Ben inatçıyım. Bu kadar güçlü olduğumu da tahmin etmiyordum. Kendimi de test etmiş oldum"

"HENÜZ İSTEDİĞİM TARZDA BİR BAŞKAN OLAMADIM"

"Henüz istediğim tarzda bir kulüp başkanı olamadım. Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum. Benim de benden beklentim çok daha yüksek. Bir dönem daha devam edersem olacağım diye düşünüyorum. Sportif sonuçlardan bağımsız olarak çok iyi işler de yaptık. Özellikle ilk sene saha sonuçları çok kötü gelince yapısal reformlardan önce günlük sorunlara bakmak durumunda kaldık. Mali durumlara bakmak zorundayız. Ben zaten hep 2 dönem başkanlık lazım olduğunu söylüyordum. Her zaman kendimizi geliştirmemiz lazım. Başarısız olacaksınız diye yeni şeyleri denemekten de çekinmemek lazım. Hayatın değerini bilmek lazım. Yaşlandıkça ölümler oluyor, beklenmedik ölümler oluyor. Abimi böyle kaybettik. Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittik, orada ne kadar sağlıklı olduğunu anlatıyordu ve 8-9 saat sonra vefat etti."