Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti

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Fenerbahçe Kulübü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı. Törene Başkan Ali Koç ve yönetimi, sporcular, teknik ekipler, üyeler ve kulüp çalışanları katıldı.

10 Kasım Vapuru'yla ikinci kez organize eden anma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, FBÇGK üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti

DOLMBAHÇE'YE HAREKET

Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti. Saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı.

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç önderliğinde 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti

SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Atatürk'ün sevdiği şarkılar dönüş yolunda canlı olarak seslendirildi.

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