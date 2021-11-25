Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça yıldızlarından yoksun şekilde çıkıyor - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça yıldızlarından yoksun şekilde çıkıyor

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça yıldızlarından yoksun şekilde çıkıyor

Teknik Direktör Vitor Pereira, Olympiakos maçında rotasyona gidiyor. Galatasaray derbisinde oynayan isimlerin kulübede olması bekleniyor. Sakatlığı olan Mesut Özil'in yerini Pelkas alacak. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Sosa, Kim, Szalai gibi yıldızların oynama ihtimalinin zayıf olduğu aktarıldı.

Derbiden yorgun çıkan Fenerbahçe, Avrupa'da rotasyona gidiyor. Teknik Direktör Vitor Pereira, puan farkının açıldığı ligi de düşünerek büyük değişikliklere imza atacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça yıldızlarından yoksun şekilde çıkıyor

PELKAS 11'E DÖNÜYOR

Sakatlığı bulunan Mesut Özil, Olympiakos karşısında yok. Galatasaray derbisinde yedekte bekleyen Rossi, Pelkas, Max Meyer ve Osayi'nin ilk 11'de başlama ihtimali yüksek. Berisha'nın da dinlendirilme durumu var.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça yıldızlarından yoksun şekilde çıkıyor

BİR DEPLASMAN DAHA

Fenerbahçe, Yunanistan yolculuğundan sonra bir deplasmana daha gidecek. 4 gün sonra ligde Göztepe karşılaşması var. Süper Lig'de 10 puanı bulunan ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe, Fenerbahçe maçını çok önemsiyor.

Fenerbahçe muhtemel ilk 11 : Berke Özer, Tisserand, Serdar, Muhammed, Osayi, Meyer, Mert Hakan, Zajc, Pelkas, Diego Rossi, Berisha

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