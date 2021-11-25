Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki maça yıldızlarından yoksun şekilde çıkıyor
Teknik Direktör Vitor Pereira, Olympiakos maçında rotasyona gidiyor. Galatasaray derbisinde oynayan isimlerin kulübede olması bekleniyor. Sakatlığı olan Mesut Özil'in yerini Pelkas alacak. Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Sosa, Kim, Szalai gibi yıldızların oynama ihtimalinin zayıf olduğu aktarıldı.
Derbiden yorgun çıkan Fenerbahçe, Avrupa'da rotasyona gidiyor. Teknik Direktör Vitor Pereira, puan farkının açıldığı ligi de düşünerek büyük değişikliklere imza atacak.
PELKAS 11'E DÖNÜYOR
Sakatlığı bulunan Mesut Özil, Olympiakos karşısında yok. Galatasaray derbisinde yedekte bekleyen Rossi, Pelkas, Max Meyer ve Osayi'nin ilk 11'de başlama ihtimali yüksek. Berisha'nın da dinlendirilme durumu var.
BİR DEPLASMAN DAHA
Fenerbahçe, Yunanistan yolculuğundan sonra bir deplasmana daha gidecek. 4 gün sonra ligde Göztepe karşılaşması var. Süper Lig'de 10 puanı bulunan ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Göztepe, Fenerbahçe maçını çok önemsiyor.
Fenerbahçe muhtemel ilk 11 : Berke Özer, Tisserand, Serdar, Muhammed, Osayi, Meyer, Mert Hakan, Zajc, Pelkas, Diego Rossi, Berisha
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