Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü olay olmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği ortaya çıktı
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Ağustos 2021'de Fenerbahçe'nin Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, Premier Lig'de 6 ay geçirdikten sonra yeniden sarı-lacivertlilere döndü. Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan milli futbolcu fit görüntüsüyle dikkat çekti. Ozan Tufan'ın 93 kilo olarak gittiği İngiltere'den 84 kiloya düşerek geri geldiği öğrenildi.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında Watford'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek milli futbolcudaki fiziksel değişim gündem oldu.
İNGİLTERE'DE 9 KİLO VERDİ
Ağustos 2021'de Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 6 ay sonra sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, oldukça kilo verdiği dikkatler kaçmayan milli futbolcunun, 93 kilo gittiği İngiltere'de 9 kilo verdiği ve 84 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.