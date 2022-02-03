Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü olay olmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği ortaya çıktı - Haberler Spor
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Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü olay olmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği ortaya çıktı

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü olay olmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği ortaya çıktı

Ağustos 2021'de Fenerbahçe'nin Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, Premier Lig'de 6 ay geçirdikten sonra yeniden sarı-lacivertlilere döndü. Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan milli futbolcu fit görüntüsüyle dikkat çekti. Ozan Tufan'ın 93 kilo olarak gittiği İngiltere'den 84 kiloya düşerek geri geldiği öğrenildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında Watford'a zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan'ı geri çağırdı. Sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek milli futbolcudaki fiziksel değişim gündem oldu.

İNGİLTERE'DE 9 KİLO VERDİ

Ağustos 2021'de Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 6 ay sonra sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, oldukça kilo verdiği dikkatler kaçmayan milli futbolcunun, 93 kilo gittiği İngiltere'de 9 kilo verdiği ve 84 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü olay olmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği ortaya çıktı2021- Ozan Tufan

Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü olay olmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği ortaya çıktı2022 - Ozan Tufan

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Watford, Spor, Haber

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