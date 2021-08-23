Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertlilerin kalesinde yaşanan pozisyon penaltı tartışmalarına sebep oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Arda Turan'ın bu yaşananların ardından gülücük emojili bir paylaşım yapması Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek ligde 2'de2 yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin son dakikalarına ise Antalyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Sosyal medyada maçın hakemine Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi. Arda Turan'ın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

MANİDAR PAYLAŞIM

Maçın son anlarında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Arda Turan'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi. Pozisyonun hemen ardından ":)" şeklinde paylaşım yapması futbolcunun Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar 'Gülücük'! Herkes paylaşımını konuşuyor
Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar 'Gülücük'! Herkes paylaşımını konuşuyor
Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık
Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık
Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Deniz Akkaya Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Marcao Mert Günok Ozan Tufan Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:02:52. #1.14#

title