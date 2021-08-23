Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertlilerin kalesinde yaşanan pozisyon penaltı tartışmalarına sebep oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Arda Turan'ın bu yaşananların ardından gülücük emojili bir paylaşım yapması Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek ligde 2'de2 yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin son dakikalarına ise Antalyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyon damga vurdu. Sosyal medyada maçın hakemine Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları tepki gösterdi. Arda Turan'ın yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
MANİDAR PAYLAŞIM
Maçın son anlarında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Arda Turan'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi. Pozisyonun hemen ardından ":)" şeklinde paylaşım yapması futbolcunun Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.