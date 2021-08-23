Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertlilerin kalesinde yaşanan pozisyon penaltı tartışmalarına sebep oldu. Galatasaray'ın futbolcusu Arda Turan'ın bu yaşananların ardından gülücük emojili bir paylaşım yapması Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.