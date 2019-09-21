Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de günün önemli maçında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ligde geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Ankaragücü de evinde Malatyaspor'a 4-0 yenilmişti.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo; Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi
MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Canteros, Orgill