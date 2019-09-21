Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

21.09.2019 19:01
Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de günün önemli maçında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ligde geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Ankaragücü de evinde Malatyaspor'a 4-0 yenilmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo; Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Canteros, Orgill

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.