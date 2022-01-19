Fenerbahçe - Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Fenerbahçe - Altay maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Fenerbahçe - Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Fenerbahçe - Altay maçının gollerini kim attı?

Fenerbahçe - Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Fenerbahçe - Altay maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Fenerbahçe - Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Fenerbahçe - Altay maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Fenerbahçe - Altay maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe - Altay maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.

Fenerbahçe - Altay maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Altay maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta eşitlik sağlandı. Maç şuan 1-1 devam ediyor.

Maç 1-0 Altay'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 1-1 oldu. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 37. dakika : Irfan Can Kahveci

Altay'ın golleri:

  • 14. dakika : Ahmed Yasser Anwar Mohamed Rayan

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

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Fenerbahçe - Altay maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Fenerbahçe - Altay maçının gollerini kim attı?

Maç, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

HÜSEYİN GÖÇEK(Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(VAR)

ALPER ÇETİN(AVAR)

YAKUP ÖZHAN(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

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