Fenerbahçe Allahyar'ı Zorya Luhansk'a kiraladı
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Fenerbahçe Allahyar'ı Zorya Luhansk'a kiraladı

05.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:36

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Allahyar'ın kiralık olarak Ukrayna'ya transfer ettiği TFF listesine bildirildi.

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı.

Allahyar'ın kiralık olarak Ukrayna'ya transfer ettiği TFF listesine bildirildi.

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maça çıkmıştı.

Fenerbahçe Allahyar'ı Zorya Luhansk'a kiraladı

16. TRANSFER KEMAL ADEMİ

Allahyar'ı Zorya'ya kiralayan Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza attı ve Basel forması giyen Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvetin İstanbul'a geldiği ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kemal Ademi, Fenerbahçe'nin bu sezonki 16. transferi oldu.

Fenerbahçe Allahyar'ı Zorya Luhansk'a kiraladı
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