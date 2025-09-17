Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i!

Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Fenerbahçe Alanyaspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Alanyaspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Fred, Talisca, İrfan Can Kahveci, Szymanski, En-Nesyri.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Maestro, Makouta, Enes, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında statü nedeniyle önemli isimleri sahada olamayacak.

İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada statü nedeniyle yer alamayacak.