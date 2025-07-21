Fenerbahçe Al-Ittihad maçı ne zaman?

Fenerbahçe Al-Ittihad maçı ne zaman?
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Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp yapacağını ve bu süreçte Fenerbahçe ile özel bir maç oynayacağını duyurdu. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Yeni sezon öncesi hazırlıklarımız kapsamında Türk kulübü Fenerbahçe ile Portekiz'de hazırlık karşılaşması gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verildi. Peki, Fenerbahçe Al-Ittihad maçı ne zaman?

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Portekiz kampı sırasında Al-Ittihad ile özel bir karşılaşmaya çıkacak. İki kulüp arasındaki bu hazırlık maçının tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasında oynanacak hazırlık müsabakası ne zaman yapılacak?

FENERBAHÇE - AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ TARİHTE?

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Portekiz'de Türk devi Fenerbahçe ile karşılaşacağını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Yeni sezon kampı dahilinde Al-Ittihad, Fenerbahçe ile özel bir maç oynayacak" ifadelerine yer verildi. Peki bu dikkat çeken mücadele ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN YAPILACAK?

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarına 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, hazırlık kampı için Portekiz'e gidecek. Sarı-lacivertli ekip, 27 Temmuz'da İstanbul'a geri dönecek. Bu süreçte, 23 Temmuz tarihinde Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile özel maçlara çıkacak.

MAÇIN GÜNÜ, SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe ile Al Ittihad arasında oynanacak karşılaşma, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Bu hazırlık karşılaşması, Portekiz'in Braga şehrinde yer alan Estadio Municipal De Braga Stadyumu'nda gerçekleşecek.

FENERBAHÇE'NİN DİĞER HAZIRLIK MAÇLARI

Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazırlık maçı takvimi şöyle:

• 23 Temmuz: Al Ittihad

• 26 Temmuz: Benfica

• 30 Temmuz: Lazio

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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