Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu
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Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu

15.03.2021 19:44 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:23

Fenerbahçe'den Hawk Eye firmasıyla ve Ahmet Çakar'ın "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" sözleriyle ilgili TFF'nin harekete geçmesine ilişkin açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Hawk Eye firmasıyla ilgili, başsavcılığa başvuru yapılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Ahmet Çakar'ın iddialarıyla ilgili ise kulübe herhangi bir geri dönüş yapılmadığı ifade edildi. Fenerbahçe, Çakar'ın programdaki iddialarının ihbar kabul edilerek hukuki adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin "Hawk-Eye firmasının VAR operatörü hakkında, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştur." açıklamasının ardından yeni bir açıklama yaptı.

F.BAHÇE'NİN TFF AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama ve ilgili açıklamada belirtilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldığı bilgisi geç kalınmış olmakla beraber, tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır" denildi.

Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu

AHMET ÇAKAR ÇAĞRISI

Ayrıca Ahmet Çakar'ın sözleriyle ilgili başvuru yapıldı ve sonuç alınamadığı hatırlatılırken, "Ulusal bir kanalda futbol yorumcusu olarak görev yapan Ahmet Çakar'ın ilk olarak 8 Kasım 2020'de dile getirdiği, "Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar." şeklindeki açıklamalarını 15 Şubat 2021, 8 Mart 2021 ve son olarak dün akşam 14 Mart 2021 tarihli yayınlarda ısrarla yinelemiştir. Ahmet Çakar'ın iddialarını dile getirdiği sürecin hemen ardından kulübümüz 11 Aralık 2020 tarihinde TFF'ye gönderdiği mektup ile bu iddiaların araştırılması talebinde bulunmuş; gerekli iç denetim mekanizmasının başlatılarak sonuçların şeffaflıkla kamuoyuna duyurulmasını istemiştir. Tüm Türkiye önünde açıkça ve kesin bir dille dile getirilen bu iddialara dair başvurumuz ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugüne kadar hiçbir yanıt alınamamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu
Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu
Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu
Haber Yorumları (3)
AKÇAABATLISELÇUK: GS ve FB Bu ülke futbolunu bitirmiştir TFF ler Hakemlerle .BAK UHF SAYFADINDA NE DİYOR Kimler şike yaptığını yazıyor BUNU UHF SSYFADI VE DOSYASINDAN KİMSE SİLEMEZ . Futbolda İstanbul a TEK başına mücadele eden Trabzonspor unu birkez daha tebrik ederim . Video görüntülerini inkar eden ler 2011 görüntüleri ile durmaktadır .GS ve FB paraları yedi .FB de başarılı ziccoyu neden yolladı takımı neden dağıttı ? ?? Gözü olan bunları görüyor
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SERHAT: Adı var sistemi ama kendisi yok.bazen 6 dk da karar veremeyenler bazen 9 dn de işi bitiriyorlar adli mercilerce araştırılması sevindirici.
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EFE CAN: yaw bjk bu seneki sampiyonlugunu fenere verde aglamasinlar,
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