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Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan ve daha önce ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın "sol bekin kralı" olarak nitelendirdiği futbolcunun Inter'de forma giyen Ganalı yıldız Kwadwo Asamoah olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Asamoah ile temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
15.05.2020 00:43 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:45

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arayı yeni sezon kadro yapılanması için değerlendiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek bölgesi için arayışta olan sarı-lacivertli yönetimin, listesinde yer alan isim belli oldu.

ACUN ILICALI, "SOL BEKİN KRALI" DEMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimine yakınlığıyla bilinen televizyoncu Acun Ilıcalı, daha önce katıldığı bir yayında bu konuyla ilgili açıklamalar yaparak, "Sol bekin kralı geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Ilıcalı'nın bahsettiği futbolcunun, Inter forması giyen Kwadwo Asamoah olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminden bu yana kadrosuna katmak için temasta olduğu bilinen Ganalı yıldızın, Kanarya'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Son olarak Alman ekibi Hoffenheim'ın teklifini reddettiği bilinen sol bekin menajeri Federico Pastorello'nun ise Fenerbahçe ile görüşme halinde olduklarını doğruladığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Inter ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Asamoah, İtalyan ekibiyle 53 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takımına gol katkısında bulunamayan 31 yaşındaki sol bek, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
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