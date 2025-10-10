Fenerbahçe 10 puanı silinecek mi, Fenerbahçe Avrupa'dan men edilecek mi?

Başkan Özbek, söz konusu iddiaların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından detaylı şekilde araştırıldığını ifade ederek, "TFF bu konuyla ilgili resmi bir inceleme başlattı. Daha önce benzer vakalar, FIFA ve UEFA nezdinde ciddi yaptırımlarla sonuçlanmıştı," dedi. Bu açıklama sonrası futbol kamuoyunda, Fenerbahçe'ye puan silme veya Avrupa kupalarından men cezası verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'DEKİ SÖZLEŞME TARTIŞMASINA NET MESAJ

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki sözleşme krizine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özbek, sürecin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yakından takip edildiğini vurgulayarak, "Fenerbahçeli bir yöneticinin yaptığı açıklama sonrasında artık gizli kalmış bir yön yok. Ne yaptıklarını ve nasıl bir sözleşme hazırladıklarını bizzat kendileri kamuoyuna açıkladı. TFF Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu'nun bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz ve süreci titizlikle yöneteceğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.

FIFA VE UEFA'DA DA BENZER VAKALAR AĞIR CEZALARLA SONUÇLANIYOR

Özbek, benzer olayların yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, uluslararası arenada da benzer örneklerin görüldüğünü belirtti. "Bu konu sadece ülkemizin sınırları içinde kalacak bir mesele değil. FIFA ve UEFA düzenlemelerinde bu tür durumlar için açık yaptırımlar yer alıyor. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşanan örneklerde, kulüplerin ağır cezalar aldığını biliyoruz. TFF'nin sürece dair inceleme başlatmış olmasını olumlu buluyoruz; çünkü bu mesele yalnızca bir kulübü değil, Türk futbolunun genel itibarını ilgilendiriyor," dedi.

TÜRK FUTBOLUNUN YAPISAL SORUNU HALİNE GELDİ

Konuya yalnızca Fenerbahçe ya da Galatasaray açısından bakmanın doğru olmadığını ifade eden Özbek, Türk futbolunun bu tarz olaylardan ders çıkarması gerektiğini söyledi. "Ligimizde rekabet çok yüksek; kulüpler şampiyonluk yarışı, ekonomik kısıtlamalar ve harcama limitleri arasında denge kurmaya çalışıyor. Bu nedenle meseleye iki kulüp arasındaki bir çekişme olarak değil, Türk futbolunun yapısal bir sorunu olarak bakmak gerekir," sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Kerem Aktürkoğlu sözleşme olayı ile süreçler hakkında resmi kurumlardan açıklama gelmedi. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.