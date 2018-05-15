Fedex Kargolama İşlemleri İçin Blok Zinciri Kullanımını Test Etmeye Başladı

– ABD'li merkezli lojistik şirketi FedEx, kargo servislerinde blok zinciri teknolojisi kullanımını test etmeye başladı.

FedEx kargolama servislerinde kullanılmak üzere Blockchain in Transport Alliance (BiTA) ile birlikte blok zinciri teknolojisi kullanımı için çalışmalara başladı. FedEx CEO'su Fred Smith, Bloomberg'e verdiği röportajında konuyla ilgili şöyle konuştu: "Blok zinciri teknolojisinin tedarik zinciri, ulaşım ve lojistik üzerinde çok çok büyük etkileri olacağından oldukça eminiz. Bu teknoloji dünya genelindeki tedarik zincirini tamamen değiştirecek yeni noktadır."

Smith's'e göre blok zinciri teknolojisi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, FedEx'in müşteri hizmetini geliştirme ve karmaşık yarışmada bir adım öne geçme amaçlarının bir parçası olarak uygulanırken, Smith aynı zamanda yeniliğin başarıdaki en kilit nokta olduğunu söyledi. Smith, gelişmiş teknolojiyi denemeyen veya uygulamayan şirketlerin "yüksek bir ihtimalle yok olacağını" vurguladı. - İstanbul