Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak
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Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak

13.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:05

Bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanan "A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak" maddesinin Süper Lig'de de yürürlüğe girmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 pandemisi nedeniyle olağanüstü koşullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak üzere.

TFF ve kulüpler, bugüne dek sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında uygulanan 'A takım listesindeki oyuncu sayısı Covid-19 nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek; karşılaşmaya çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak' maddesinin, Süper Lig'de de uygulanması konusunda görüş birliğine vardı. Söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra hayata geçmesi bekleniyor.

DÜZCESPOR HÜKMEN YENİK İLAN EDİLMİŞTİ

Ligde bu sezon hatırlanacağı üzere Atakaş Hatayspor'un, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile oynaması gereken maçlar, bordo beyazlı takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. TFF ile kulüplerin anlaşmaya vardığı değişiklik kesinleşirse erteleme yapılmayacak; maça çıkmayan takım 3-0 hükmen yenik ilan edilecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Düzcespor, Pendikspor ile oynaması gereken karşılaşmaya Covid-19 vakaları nedeniyle çıkamadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

(Hürriyet)

Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak
Haber Yorumları (3)
ACCOUNTİNG: zaten adaletin büyük bir problem olduğu dünyada ve ülkemizde bunu çok garipseyemiyorum artık ne yazıkki bu hale geldik haksızlık göz göre göre yapılıyor ve biz hiç bir şey yapamıyoruz. . .
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KÖTÜ ÖRNEK: Düzcespora yapılan haksızlık yaygınlaşacak mı ? Futbol takımları robotlardan kurulsun . . Kimse hasta olmaz. . En çok enejileri biter, yeni pil takıp sürün sahaya. .
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HAYDAR DAYINIZ: bu seferde test sonucu pozitif olan futbolcuyu negatif olarak gösterip oynatırlar. yine de 3-0 kaybettik demezler.
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