Fed toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak (Mayıs)?

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına uygulanması planlanan yüzde 145'lik gümrük vergileri yatırımcılar yönünü güvenli liman olarak görülen altına çevirmiş, bu gelişmeyle birlikte altının ons fiyatı 22 Nisan'da 3 bin 500 doları aşarak tarihi zirvesine ulaşmıştı. Doların bu ani ve sert yükselişi gram altın üzerinde de etkili olmuş, gram altın ise 4 bin 300 lirayla rekor kırmıştı. Fed toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde uygulanacak toplantı ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de ilan edilecek.

Mayıs ayı FED faiz kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak.

FED FAİZ KARARI DOLAR/TL'Yİ ETKİLER Mİ?

Fed faiz kararı dolar/TL'den ziyade paritelerden dolayı etkili olabilir. Dolarda çıkışı etkilemez ama yurt dışında Fed faiz kararı nedeniyle dolar zayıflarsa bizde euronun yükseldiğini görebiliriz. Bu durumda içeride dolar/TL sabit kalır. Diğer para birimlerinde hareketleri daha fazla görürüz gibi.

Dolar global çapta yükselirse, yurt içinde kontrollü şekilde artabilir. Euro/dolar paritesine bakarak TL/dolar ve TL/euro hareketlerini birlikte değerlendirmekte fayda var. Burada sepet hareketine bakmamız gerekiyor."

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tarife uygulamalarının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin Fed'in makroekonomik projeksiyonlarını değiştirmiş olabileceğini kaydederek, olası enflasyonist görünümün Fed'in faiz indirim sürecinde beklentilerden daha yavaş hareket edebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.