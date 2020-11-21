Fed kullanılmayan Kovid-19 fonlarını ABD hazinesine iade edecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fed kullanılmayan Kovid-19 fonlarını ABD hazinesine iade edecek

21.11.2020 01:59 | Son Güncelleme: 21.11.2020 02:02
Fed kullanılmayan Kovid-19 fonlarını ABD hazinesine iade edecek

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade edeceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan fonları ABD Hazine Bakanlığının talebi üzerine iade edeceğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hayata geçirilen kredi programlarına ilişkin kaleme aldığı mektuba yanıt verdi.

Mnuchin'in Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesi isteği üzerine Powell, bu talebi yerine getireceklerini belirtti.

Powell, mektubunda, kullanılmayan fonları iade etmek için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını aktardı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, 19 Kasım'daki mektubunda, acil kredi programlarından 4'ü için 90 günlük uzatma ve 5 programın ise daha önce belirlenen şekilde 31 Aralık'ta sona ermesini talep etmişti.

Mnuchin, mektupta, "Fed'in kullanılmayan fonları hazineye iade etmesini talep ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu fonların iadesiyle Kongre'nin 455 milyar doları tahsis edebileceğini belirten Mnuchin, kredi programlarının yeniden gerekmesi halinde Fed'in Hazine Bakanlığından talepte bulunabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Kovid-19 ile mücadelede ileri teknoloji geliştiriliyor
Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu
Formula 1'de Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı 3 bin GB oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay İrem Derici Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Lewis Hamilton Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Çocuk Kasım Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fed kullanılmayan Kovid-19 fonlarını ABD hazinesine iade edecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 02:02:52. #1.14#
title