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Wall Street, Koronavirüs, Ekonomi

Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi

Koronavirüs yarattığı hasarı onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine gece yarısında FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi.

16.03.2020 08:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:05
Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi

Koronavirüs yarattığı hasarı onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine gece yarısında FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi. Bu hamleler Wall Street'te tansiyonu düşürmezken; dolar/TL 6,31 seviyelerinde...

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Kaynak: Dunya.com

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