Emtia piyasalarında son dönemde gözler tamamen Fed'in alacağı karara çevrilmiş durumda. ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi ve buna karşılık enflasyonun görece güçlü seyretmesi, Fed'in bundan sonraki süreçte daha ılımlı bir para politikası izleyebileceği beklentisini artırdı. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ise 17 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Bu açıklamanın ardından Fed Başkanı Jerome Powell da basın toplantısında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Emtia piyasalarında son dönemde gözler tamamen Fed'in alacağı karara çevrilmiş durumda. ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi ve buna karşılık enflasyonun görece güçlü seyretmesi, Fed'in bundan sonraki süreçte daha ılımlı bir para politikası izleyebileceği beklentisini artırdı.

Analistler, para piyasası fiyatlamalarında Fed'in bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakıldığını, yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi beklendiğini belirtiyor.

MAKROEKONOMİK VERİLERİN ETKİSİ

Ağustos ayında açıklanan TÜFE verileri aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bu durum, yıllık enflasyonun Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına neden oldu.

Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 artarak beklentilere uyum sağladı. Öte yandan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 263 bine yükselerek Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişmeler, zayıflayan istihdam görünümü ile güçlü enflasyonun birlikte değerlendirildiğinde Fed'in faiz indirimi adımını güçlendirdiği yorumlarını beraberinde getirdi.

KÜRESEL EKONOMİDE YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, 2025'in ikinci çeyreğinde beklenenden güçlü gelen veriler doğrultusunda küresel büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Ancak raporda, dünya ekonomisinde bu yıl belirgin bir yavaşlama beklendiği vurgulandı.

Geçen yıl yüzde 2,9 olan küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,4'e, gelecek yıl ise yüzde 2,3'e düşmesi bekleniyor. 2027 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 2,6 olarak açıklandı.

DİĞER KÜRESEL GELİŞMELER

• Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 Eylül'de politika faizini yüzde 2'de sabit tuttu ve bölge ekonomisine dair görece iyimser mesajlar verdi.

• Çin'de ihracat artış hızı son altı ayın en düşük seviyesine geriledi ve ABD'ye ihracatta yüzde 33'lük bir düşüş yaşandı.

• Almanya'nın temmuz ayı ihracatı beklentilerin aksine yüzde 0,6 düşerken, ABD'ye yapılan ihracat yüzde 7,9 azaldı.

• ABD'nin Rus petrolü satın alan Çin ve Hindistan'a yönelik yeni tarife baskıları gündemde yer alırken, OPEC+ sınırlı üretim artışlarına yöneldi.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,06 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 97,6'ya indi.