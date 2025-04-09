FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Mayıs 2025 faiz kararı ne zaman?

FED'in faiz kararları, yalnızca Amerika ekonomisi için değil, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için de oldukça önemli. Bu nedenle "2025 FED faiz kararı ne zaman?" sorusu, ekonomistler, yatırımcılar ve piyasaları yakından takip eden herkesin merak ettiği bir gündem maddesi haline geldi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2025 yılı FED toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz toplantısı 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantının ardından alınacak olan FED faiz kararı, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22:00'de açıklanacak. Bu karar, küresel ekonomi ve finans piyasaları açısından kritik bir dönemeç olacak.