FC Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi grupları
2019 - 2020 UEFA Avrupa Ligi 6. hafta C grubu karşılaşmaları FC Basel - Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Basel'deki St. Jakob-Park stadında oynanacak karşılaşma, C grubunda hiç galibiyet almamış Trabzonspor için kritik bir mücadele olacak. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zamana, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre takımı Basel, Avrupa Ligi'nin 6. haftasına 3 galibiyet, bir mağlubiyet ve beraberlik ile geldi. Aynı gruptaki bordo mavililer ise henüz grupta galibiyet elde edemedi. EUFA Avrupa Ligi'nde son tur müsabakalarında Basel - Trabzonspor maçı ne olacak merak ediliyor. İşte, Basel - Trabzonspor maçı detaları...
MAÇI MAKEDON HAKEM ALEKSANDAR STAVREV YÖNETECEK
FC Basel - Tarbzondpor maçı İsviçrede'ki St. Jakob-Park stadında oynanacak ve maçı Kuzey Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Karşılaşma 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. C gurunda Basel 10 puan ile liderken bordo mavili takım ise 1 puan ile son sırada yer alıyor.
FC BASEL - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, gurunda yer alan Krasnodar 3-0 ve Getafe'ye de 1-0 mağlup olmuştu. C Grubunun lideri Basel ile Perşembe günü oynanacak maç bein Sports'da 20.55'de canlı olarak aktarılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI
Avrupa Ligi karşılaşmalarında sona gelinirken mücadele edilen gruplar ve takımlar şöyle:
A Grubu : Sevilla, Apoel, Karabağ, F91 Dudelange
B Grubu : Dinamo Kiev, Kopenhhag, FC Lugano
C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor
D Grubu: S. Lizbon, PSV, Rossenburg, Lask
E Grubu:Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj,
F Grubu: Arsenal, Frankfurt, Standart Liege, Vitoria
G Grubu: Porto, Young Boys,Feyenoord, Rangers
H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvarosi
I Grubu: Wolsburg, Gent, Saint Etienne, Olexanderia
J Grubu: Roma, B. Mönchengladbach, Başakşehir, Wolfsberger
K Grubu: Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava
L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmar