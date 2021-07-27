Fatsa Belediyespor'a destek için çekiliş kampanyası başlatıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kentin en köklü spor kulüplerinden olan Fatsa Belediyespor'a destek sağlanması için 'Birlikte Fatsa Belediyesporuz' sloganı ile çekiliş kampanyası başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kentin en köklü spor kulüplerinden olan Fatsa Belediyespor'a destek sağlanması için 'Birlikte Fatsa Belediyesporuz' sloganı ile çekiliş kampanyası başlatıldı.

TFF 3.Lig'de oynayan Fatsa Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezonda çok daha güçlü bir şekilde mücadele edebilmesi ve daha iyi seviyelere gelmesi için büyük bir destek kampanyası başlattı. Mili Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Fatsa Kaymakamlığı izni ile "Birlikte Fatsa Belediyesporuz" teması ile tertip edilen çekiliş öncesi, şehirde büyük bir heyecan oluştu. Takım yöneticileri, şehrin takımına destek olmak için cep harçlıklarını biriktiren çocuklardan tüm yaş gurubuna kadar takıma destek geleceğine inandıklarını söyledi.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Adem Bekar, yapılan çekilişin süre anlamında kısıtlı olduğunu ve bu nedenle bilet fiyatlarının yüksek tutulduğunu ifade ederek, "Ancak yılsonu her kesimden ve her hemşehrilerimizin seve seve katılım sağlayacakları bir çekiliş daha planlıyoruz. 30 Ağustos Pazartesi akşamı saat 17.00'da Demas Mevki Uzunkum Plajında Mili Piyango İdaresinde yapılacak çekilişle, şanslı kişilere 1 adet cip, 20 adet tablet ve toplamda farklı modellerde 15 adet cep telefonu verilecek" dedi.

Köklü bir spor kulübü olan Fatsa Belediyespor'un şehrin markası ve ortak bir değeri olduğunu vurgulayan Kulüp Başkanı Adem Bekar, "Herkesi şehrin markası Fatsa Belediyespor'a sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu sadece kampanyaya katılım sağlamak ile sınırlı değildir. Bizim formalarımız, kombinelerimiz ve diğer bir çok ürünlerimiz bulunmaktadır. En büyük destek taraftarlarımızın maçlarımıza gelmeleri ve takımımıza destek vermelerdir. Fatsa Belediyespor, yarım asrı aşan 66 yıllık köklü mazisiyle Türk futbol tarihinde mücadele eden bir takımdır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı