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Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi

Fatih Terim Survivor yarışmacılarından Ardahan'a mesaj gönderdi. Fatih Terim'in gönderdiği mesajı yarışmada, programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı okudu.

Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
29.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:18

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'da Galatasaray teknik direktörü yarışmacılardan birine yolladığı selam gündem oluşturdu.

"TOPRAĞIMA SELAM SÖYLE"

Survivor yarışmacılarından olan ve Adanalılığı ile bilinen Ardahan'a Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim selam yolladı. Terim'in yolladığı selamı yarışmada açıklayan, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, "Ardahan, Fatih Terim'den sana selam var. 'Toprağıma selam söyle' dedi" ifadeleriyle Terim'in selamını iletti.

Bu sözlerin ardından Ardahan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e teşekkürlerini iletti.

Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
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