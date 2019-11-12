Haberler » Spor » Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti - Spor

Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen isim olan Nagatomo takımdan ayrılıyor.

12.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:55
Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti

Şampiyonlar Ligi'nde 'e deplasmanda 6-0 yenilen ve ligde istediği sonuçları alamayan , devre arasında önemli bir kadro revizyonuna gitmeyi planlıyor. Sarı kırmızı ekipte özellikle performansı nedeniyle eleştirilen 'nun biletini kesti.

MENAJERİNE "KULÜP BULUN" DENDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.

Galatasaray Kulübü, 2018 yılının Ocak ayında Nagatomo'yu Inter Kulübü'nden 1 milyon euro bedelle kiralamış, sezon sonu ise 2,5 milyon euro daha ödenerek oyuncunun bonservisi alınmıştı.

Japon futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.


Haber Videosu: Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (5)

  • ENİS:
    Arkadaş. . . . Bizim kulüplerin t. direktörleri biletçi mi oldu? Sürekli haber manşeti::::: ''falanca t. direktör filanca futbolcunun biletini kesti''. . . . Ben hayatımda bu ''spor habercileri kadar ''yalancı'' insanlar görmedim. Biz spor, yani futbolseverler karşıdan bakınca acaba çok mu salak görünüyoruz?
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • YAPMA YAV!!!:
    11 HAFTADIR BİLET KESİYON AMA ASLINDA RACON KESİYORSUN. EN AZ 4 ADAM OYNAYAMIYOR, ISRARLARIN NETİCESİ 5-6 PUANIMIZ GİTTİ NE OLACAK ONLAR PEKİ.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.