Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptı? Burak Elmas'tan çok konuşulacak itiraf

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını yaptığı anların hayatındaki en travmatik an olduğunu itiraf etti. Elmas, "Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Dilim başka, duygularım başka konuştu. O bizim yaşayan efsanemiz. 100 yıl sonra ben değil, o hatırlanacak" dedi.

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da sular durulmuyor. Dün Nef Stadı'nda Kasımpaşa'ya 3-1 kaybedilen karşılaşmada bazı taraftarlar tribünlere Fatih Terim maskesiyle geldi, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı.

Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'le yaptığı ayrılık konuşmasını ilk kez açıkladı. Gazete Oksijen'e konuşan Elmas, yaşanan süreci bir bir anlattı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"DOĞRU OLAN ARASINDA SIKIŞABİLİYORSUNUZ"

"Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla Galatasaray için uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz.

"DİLİM BAŞKA, DUYGULARIM BAŞKAYDI"

Ben Fatih Hoca'yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka.

"LİG VE KUPA İYİ GİTMEDİ"

Avrupa'da ciddi anlamda başarılıydık ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca'ya da çok eleştiri gelmeye başladı. 'Hocam gel Sportif AŞ'de başkan yardımcısı ol' dedim. Kabul etmedi.

"BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Fatih Terim'in 'ilk ve son imzam paylaşımı' beni çok üzdü. Fatih Hoca bir Galatasaray değeri. Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Hoca, Metin Oktay, Gündüz Kılıç gibi isimler hep hatırlanacak. Fatih Terim, Galatasaray değerlerinden birisi. Biz o değerlerimizi korumak zorundayız."

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