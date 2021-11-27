Fatih Terim oyundan alınca herkes 'eyvah' demişti! Cicaldau'nun durumu belli oldu
Marsilya maçının kahramanı Alexandru Cicaldau'dan yüreklere su serpen haber geldi. Rumen yıldız Yeni Malatya maçının kamp kadrosunda yer aldı. Cicaldau kenara gelirken Fatih Terim'in kameralara verdiği tepkiler taraftarı çok korkmuştu.
Yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da Cicaldau'dan gelen haber taraftarın yüzünü güldürdü. Marsilya maçına performansıyla damga vuran Rumen futbolcu, sakatlanıp oyundan çıkmıştı.
CİDDİ DEĞİL
Alexandru Cicaldau, Yeni Malatya karşılaşmasının kamp kadrosunda yer aldı. Oğulcan Çağlayan, Arda Turan, Sacha Boey ve Aytaç Kara kadroda yer almadı.
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