Fatih Terim'in isyanının perde arkası ortaya çıktı: Hoca konuşunca İrfan Can'ın fiyatı arttı

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'da Fatih Terim'in, "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim." sözlerinin arkasında yatanları anlattı.

İşte Tüzemen'in yaptığı açıklamalar;

Fatih Terim'in bu söylemleri yönetimle ilgili değil. Yönetimin bu oyuncularla görüşmesini biliyoruz ama hocanın konuşmasından sonra fiyatlar arttı. Yönetimin de bundan dolayı sıkıntı duyduğu söyleniyor.

"İRFAN CAN'IN FİYATI ARTTI"

İrfan Can Kahveci 7 milyon euroya bitecekken, Fatih Terim'in sözlerinden sonra 13-14 milyon euroya çıkmış. Ultraslan açıklama yaptı, "Başakşehir ile görüşme yapmayın" denildi. Bunun üzerine yürümek lazım.

"ARKASINDA DURULMADIĞINI DÜŞÜNDÜ"

Bu transferler çok fazla ayyuka çıktı ve Fatih Terim de arkasında durulmadığını düşündü. Fatih Terim'in yeni gelecek yönetimle ilgili de şüpheleri olabilir.

"GÜÇLÜ YÖNETİM GELECEK"

Mayıs ayında daha güçlü yönetim gelecek. Henüz konular ham, dile getirmek yanlış olur. Gündeme gelen isimlerden daha güçlü isimler de olabilir.

Fatih Terim taraftarlara da mesaj verdi. Ultraslan'ın açıklaması kendi açıklaması mı, yönetimin açıklaması mı? Bunu irdelemek lazım. Göksel Gümüşdağ ile ilgili ifadeler vardı. Yönetim "Taraftar istemedi, biz de transfer etmeyeceğiz" diyecektir. Fatih Terim, bunu hissettiği için bu isimleri açıkladı. Bu çok net.

"TERİM YALNIZ DEĞİL"

Fatih Terim hiçbir zaman yalnız olmaz. Bunu mecazi olarak söyledi. Kapalı kapılar arkasındaki şeylerin sızdırılmasından rahatsızlık duyuyor. İstenilen oyuncuları kaptırıyorsunuz, bunlar doğru. Fatih Terim gemileri yaktı. Bu ateşi, bu koru elinde tutan yönetim. Bakalım söndürecekler mi, kendi ellerini mi yakacaklar.

"FABRİKA AYARLARINA DÖNÜLMELİ"

Başkan adayları çıkacak. Mustafa Cengiz'in sağlığı el verirse aday olur. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu kabul etmeyecektir ama o da hazırlanıyor. Galatasaray'ın fabrika ayarlarına dönmesi lazım.

"BİR BARIŞ SAĞLANMALI"

Geçmişten hesap sorulma bir tarafa bırakılmalı ve bir barış sağlanarak güçlü, ekonomik yapısı iyi bir yönetim gelmeli. Böyle bir grup var. Çok ön plana çıkmış insanlar değiller.

"BURAK ELMAS TERİM'LE ÇALIŞACAK"

Burak Elmas başkan adayı ve Fatih Terim ile çalışacağını söyledi. Metin Öztürk ve Ali Fatinoğlu da aday. çok daha değişik isimler var. herkesi bir çatı altında toplayabilecek bir, iki isim var.

"TERİM, 'ELİNİZDEN KAÇIRMAYIN' DEDİ"

Galatasaray'da sorun kapalı kapılar ardından çözülmeli. Fatih Terim yönetimle ilgili dışarıdan yazı yazdırmıyor ama istese yazdırır. Yönetim, ağzından çıkanlara dikkat etmeli. Bazı şeyler yazılıyor. Fatih Terim 'Bu isimleri istiyoruz, arkadan iş çevirmiyoruz' dedi. 'Elimizden oyuncu kaçırdık, şimdi kaçırmayın' dedi. Bu kadar açık.

"SİZ DE KURALINA GÖRE OYNAYTIN"

Galatasaray, Emre Akbaba'yı neden 4 milyon euroya aldı? Araya girip fiyat yükselttiler. Fatih Terim diyor ki 'Siz de oyunu kuralına göre oynayın.' Mesela Beşiktaş, Mario Mandzukic ile ilgilenirken, biri teklif yapsa, döner ve dinler. Fatih Terim de bunu söylüyor, 'Hep biz mi oyunu kuralına göre oynayacağız' diyor.