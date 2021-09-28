Fatih Terim'i çok üzen ve istifaya götüren sözler ne? İşte perde arkasında yaşananlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrasındaki sitem dolu sözlerinin muhatabı ortaya çıktı.

KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Göztepe maçından sonra, "Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray'la ilgili de" Fatih Terim'in bu sözleri gündeme oturdu. Tecrübeli hocanın neyi anlatmaya çalıştığı, hatta ilerleyen süreçte bir ayrılığın olup olmadığı bile kulislerde konuşulmaya başladı.

OLUMSUZ ETKİLENDİ

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar, bu sözlerin perde arkasını yazdı. Terim'in tepkisinin ağır eleştirilerden olumsuz etkilendiği belirtildi. Özellikle "Çağın gerisinde kaldı" eleştirileri derinden üzdü.

"MODERN DEĞİL"

Özellikle oynattığı futbol konusunda, "Modern değil... Çağ dışı futbol oynatıyor" şeklinde yapılan paylaşımlar, Fatih Terim'i derinden etkiledi, tecrübeli çalıştırıcı bunları ağır ve haksız buldu.

UZMAN BİR EKİPLE ÇALIŞIYOR

Rakip analizleri ve antrenman metotları konusunda uzman bir ekiple çalışmasına karşın, "Çağın gerisinde kalıyor" yorumlarını doğru bulmayan tecrübeli teknik adamın çıkışının arkasında da bunun yattığı öğrenildi.

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