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Fatih Terim'i çok üzen ve istifaya götüren sözler ne? İşte perde arkasında yaşananlar

Haberler.com - Haberler | Spor

Fatih Terim'in Göztepe maçından sonra istifa edeceği haberi gündemi salladı. Deneyimli hoca belki de ilk kez bu kadar tükenmiş hissediyor. Tribünlerin futbolculara gösterdiği tepkiden sonra kendisine de ağır şekilde yönelmesi, derinden etkiledi. Özellikle, 'Çağ dışı futbol oynatıyor, modern değil, çağın gerisinde kalıyor' gibi eleştirileri hiç hak etmediğini düşünüyor. Terim, "Gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray'la ilgili de" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrasındaki sitem dolu sözlerinin muhatabı ortaya çıktı.

Göztepe maçından sonra, "Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray'la ilgili de" Fatih Terim'in bu sözleri gündeme oturdu. Tecrübeli hocanın neyi anlatmaya çalıştığı, hatta ilerleyen süreçte bir ayrılığın olup olmadığı bile kulislerde konuşulmaya başladı.

Fatih Terim'i çok üzen ve istifaya götüren sözler ne? İşte perde arkasında yaşananlar

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar, bu sözlerin perde arkasını yazdı. Terim'in tepkisinin ağır eleştirilerden olumsuz etkilendiği belirtildi. Özellikle "Çağın gerisinde kaldı" eleştirileri derinden üzdü.

Özellikle oynattığı futbol konusunda, "Modern değil... Çağ dışı futbol oynatıyor" şeklinde yapılan paylaşımlar, Fatih Terim'i derinden etkiledi, tecrübeli çalıştırıcı bunları ağır ve haksız buldu.

Rakip analizleri ve antrenman metotları konusunda uzman bir ekiple çalışmasına karşın, "Çağın gerisinde kalıyor" yorumlarını doğru bulmayan tecrübeli teknik adamın çıkışının arkasında da bunun yattığı öğrenildi.

Fatih Terim'i çok üzen ve istifaya götüren sözler ne? İşte perde arkasında yaşananlar
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