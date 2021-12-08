Fatih Terim hasta mı? Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim'in nesi var, hastalığı ne?

Fatih Terim hasta mı? Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? soruları spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu gündemde yer alıyor. Başarılı çalıştırıcı Terim'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Futbolseverler ise 'Fatih Terim'in hastalığı nedir, son durumu nasıl?' sorularına yanıt arıyor.

FATİH TERİM HASTA MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Gelen son gelişmelere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mide bağırsak sisteminde yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan deneyimli hocanın durumunun iyi olduğu ifade edildi.

FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan hocanın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler sonrası tedirginlik yaşandı. Terim'in durumunun iyi olduğu bilgisi yüreklere su serpti. Sağlığıyla ilgili gelişmeler kısa sürede sosyal medyada gündem olan deneyimli hocaya, ezeli rakip taraftarları da dahil olmak üzere spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağdı.

Galatasaray'ın Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"2 SAATLİK ÖZEL İZİNLE TAKIMIN BAŞINDA ANTRENMANA ÇIKTI"

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, son üç gündür mide bağırsak sistemi ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle dün akşamüstü hastaneye sevk edildi. Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde son 24 saat içinde çeşitli kontroller ve testler uygulanan teknik direktörümüz, bugün doktorlardan aldığı iki saatlik özel izinle takımın başında antrenmana çıktı.

"SAĞLIK DURUMU GELİŞMELER OLDUKÇA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Antrenmanın ardından tekrar hastanede müşahede altına alınan ve durumu hassasiyetle takip edilen Fatih Terim hakkında verilecek tıbbi karar, sağlık durumunda yaşanacak ilerlemeye bağlı olarak netlik kazanacak. Sağlık durumu gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacak olan teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun diyor, kendisinin en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde görevinin başında olmasını diliyoruz.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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