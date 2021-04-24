Aslan Antalya karşısında 'ya tamam ya devam' maçında! Canlı anlatım

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada bulunan Galatasaray 37. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim bu zorlu maç için sahaya çıkaracağı ilk 11'de zorlandı. Tecrübeli teknik adam, ileri uçta gol ayağı olarak Halil Dervişoğlu'nun tercih ederken, son haftaların başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da yine ilk 11'de yer aldı. Geçen hafta Trabzonspor'a gol atan Emre Akbaba'ya ilk 11'de yer verildi.