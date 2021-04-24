Aslan Antalya karşısında 'ya tamam ya devam' maçında! Canlı anlatım
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Aslan Antalya karşısında 'ya tamam ya devam' maçında! Canlı anlatım

Aslan Antalya karşısında 'ya tamam ya devam' maçında! Canlı anlatım
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada bulunan Galatasaray 37. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim bu zorlu maç için sahaya çıkaracağı ilk 11'de zorlandı. Tecrübeli teknik adam, ileri uçta gol ayağı olarak Halil Dervişoğlu'nun tercih ederken, son haftaların başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da yine ilk 11'de yer aldı. Geçen hafta Trabzonspor'a gol atan Emre Akbaba'ya ilk 11'de yer verildi.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Galatasaray deplasmanda kazanarak kakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin bu maçta görev alamadı. Mostafa Mohamed ise Antalya'ya götürüldü.. Son haftalarda kötü sonuçlar alan ve düşme hattına yaklaşan Antalyaspor ise sahasında galibiyet arayacak.

20 GALİBİYET, 6 BERABERLİK VE 8 YENİLGİ

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İşte ilk 11'ler:

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Bahadır, Podolski, Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Halil Dervişoğlu

CANLI ANLATIM

M.Ö.İlk düdük çaldı ve maç başladı!

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