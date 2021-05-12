Fatih Terim futbolcularını Ahmet Nur Çebi'nin sözleriyle motive ediyor

Galatasaray şampiyonluğa Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak" sözleriyle motive oluyor. Fatih Terim, Denizlispor maçının devre arasında futbolcularına yaptığı konuşmada bu sözleri hatırlatarak, "Burası Galatasaray! Galatasaray dendiği zaman da herkes bir dakika düşünecek!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son haftaya girilirken Galatasaray, lider Beşiktaş'la puanları eşitledi. Sarı-kırmızılıların zirve yolundaki tarihi geri dönüşünde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de büyük payı var.

"GALATASARAY DENDİĞİ ZAMAN HERKESİ BİR DAKİKA DÜŞÜNECEK"

Sporx'in haberine göre; Fatih Terim, Ahmet Nur Çebi'nin "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak" sözünü tüm futbolcularına hatırlatmaya devam ediyor. Denizlispor ile oynanan maçtan önce soyunma odasında yaptığı konuşma da Ahmet Nur Çebi'nin sözlerini futbolcularına hatırlatan Fatih Terim, "Burası Galatasaray! Galatasaray dendiği zaman da herkes bir dakika düşünecek! Şimdi bugün ve bundan sonra herkesi bunu bir kez daha hatırlatacağız" dedi.

ÇEBİ'NİN SÖZLERİ ÜZERİNDEN ŞAMPİYONLUK KAMPANYASI

Karşılaşmanın ardından da açıklamalarda bulunan ve Ahmet Nur Çebi'nin sözlerine açık açık göndermede bulunan Fatih Terim, "Bir hafta önce, birkaç hafta önce söylenenler, yazılanlar, yapılanlar, her şey herkesin aklında. Her şey ortadaydı." ifadelerini kullandı. Olası bir şampiyonluk durumunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözleri üzerinden şampiyonluk kampanyası yürütmek için hazırlıklarına başlayan Galatasaray Yönetimi de Çebi'nin "Tabii ki alkışlayacak" sözleri üzerine planlama yapıyor.