Fatih Terim, Feghouli, Babel ve Falcao'yu kulübeye çekiyor
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Fatih Terim, Feghouli, Babel ve Falcao'yu kulübeye çekiyor

03.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:55

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers maçında beklentilerin uzağında kalan Feghouli, Babel ve Falcao, Kasımpaşa maçında kulübeye çekmeyi düşünüyor. Kasımpaşa karşısında Etebo, Ömer Bayram ve Diagne'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Sezona fırtına gibi giren Galatasaray, 4 maç üst üste kazanmıştı. Fenerbahçe ile berabere kalıp, Rangers'a yenilen Cimbom'da Fatih Terim, farklı varyasyonlar üzerinde durmaya başladı.

Rakibin güçlü orta sahalarına karşı sadece Taylan'ın yetersiz olduğunu gören tecrübeli hoca, Etebo'yu 11'e koyacak. Babel'i, Rangers deplasmanında hiç beğenmeyen İmparator, Hollandalı'yı çıkaracak. Arda iyileşene kadar Ömer Bayram ile oynayacak. Aslan'da 4. sezonunu geçiren ve hemen hemen hepsine kötü başlayıp, sonradan düzelen Feghouli de kızağa çekilecek.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Aslan'da Radamel Falcao da eleştiri oklarının ucunda yer alıyor. 34 yaşındaki Kolombiyalı son iki maça ilk 11'de başlarken kaleye tek bir isabetli şut çekemedi. Yıldız oyuncunun ceza sahasında topla bulaşamadığını savunanlar da bulunsa da Falcao'nun rakip savunmacılarla boğuşacak güce sahip olmadığı ve zayıf kaldığı biliniyor. Bu nedenle Fatih Terim'in Kasımpaşa maçından itibaren maçlara Mbaye Diagne ile başlaması bekleniyor. Sarı kırmızılılarda hücum hattındaki yaş ortalamasının takımın istenilen futbolu sergilemesine engel olduğu belirtiliyor.

ARDA TURAN'A 2. TEST

Grip olduğu için Rangers maçı kadrosundan çıkarılan Arda Turan'a bir kez daha koronavirüs testi yapıldı. İlk testi negatif çıkan yıldız ismin test sonucunun beklendiği kaydedildi. Öte yandan 2. haftadaki Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Marcelo Saracchi, Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek. Uruguaylı, milli aradan sonra düzelecek.

GENÇLER ŞANS BEKLİYOR

As oyuncuların kötü performansı sonrası gözler gençlere çevirdi. Yeni transferlerden Kerem Aktürkoğlu ile Oğulcan Çağlayan henüz şans bulamazken, iki ismin formayı kapmak için çok çalıştığı kaydedildi.

SOLA EMRE GEÇİYOR

Glasgow Rangers'tan yenilen ikinci golde büyük bir hataya imza atan Martin Linnes formasını kaptırdı. Hajduk maçına 11'de başlayan ve bir de asist yapan Emre Taşdemir, Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuşacak. Hajduk maçında 80 dakika süre bulan 25 yaşındaki sol bek, derbide ve Rangers'a karşı oynamamıştı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Avrupa'ya veda eden Galatasaray yeniden lige döndü. Rangers maçında oynamayan futbolcular dün sabah Florya'da antrenman yaptı. Sarı kırmızılılar, pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Fatih Terim, Feghouli, Babel ve Falcao'yu kulübeye çekiyor

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