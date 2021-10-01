Fatih Terim: Ermeni ve Yunan bayrağıyla taraftarımızı tahrik ettiler, onlar da haklı - Haberler Spor
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Fatih Terim: Ermeni ve Yunan bayrağıyla taraftarımızı tahrik ettiler, onlar da haklı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya deplasmanında çıkan olayların iç yüzü hakkında bilgi verdi. Terim, "Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı açıyorlar. Kolay değil bu. Haklılar da. Ses bombaları atıyorlar. Sakin olmalarını istedik, sağ olsun oldular" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, Sarı-Kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünde çıkan olayları aktardı.

Fatih Terim: Ermeni ve Yunan bayrağı açıyorlar, haklı olarak

İşte Terim'in açıklamaları:

Ben taraftarımıza 'sakin olun' dedim ama onlara sürekli Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli. Haklılar da. Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR"

Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz diye düşünüyorum."

Fatih Terim: Ermeni ve Yunan bayrağıyla taraftarımızı tahrik ettiler, onlar da haklı
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