Fatih Terim: Ermeni ve Yunan bayrağıyla taraftarımızı tahrik ettiler, onlar da haklı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, Sarı-Kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünde çıkan olayları aktardı.

İşte Terim'in açıklamaları:

Ben taraftarımıza 'sakin olun' dedim ama onlara sürekli Ermeni bayrağı açıp tahrik ettiler. Ses bombaları atıyorlar sürekli. Haklılar da. Onlar atılınca durmayacaklar herhalde. Sürekli Ermeni bayrağı, Yunan bayrağı. Kolay değil o kadar büyük kitlenin içinde yürekleriyle bizi yalnız bırakmadılar.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR"

Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz diye düşünüyorum."

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