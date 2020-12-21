PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık

Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 sene önce bugün attığı tweetine imalı bir yanıt verdi. Tecrübeli teknik direktör, "Nerede kalmıştık?" paylaşımının yıl dönümünde "Ve yine biz bize kalmıştık" paylaşımı yaptı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerle yüklenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK'ya sevk edilirken, bugün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"VE YİNE BİZ BİZE KALMIŞTIK" PAYLAŞIMI

Fatih Terim, 21 Aralık 2017 tarihinde takımın başına geçtiğinde sosyal medya hesabından 'Nerede kalmıştık' paylaşımı yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, 'Nerede kalmıştık' paylaşımının yıl dönümünde altına bu sefer 'Ve yine biz bize kalmıştık' notunu ekledi.

Bu paylaşım kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yüzlerde beğeni, retweet ve yorum aldı. Öte yandan, Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fatih Terim'in paylaşımına "Kesinlikle hocam" yorumu yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı