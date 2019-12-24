Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu Center'da gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak "Anlaşıldı; ikinci yarı ZORLU geçecek" paylaşımında bulundu. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.
Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.
Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu Center'da bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin basına yansıması üzerine tartışmalar başlamıştı.
Zorlu Center'da gerçekleştirilen ve basına yansıması sonrası spekülasyonlara neden olan toplantıyla ilgili Ali Koç, "Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın, 6 hakem de sonraki hafta yok. 6 maçta puan kaybetmişsin, hakemlere bir sonraki hafta maç veriliyor. 'Bu bir tesadüf müdür?' dedik. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile iletişime geçtik. O günkü toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı Zorlu Center'da yapıldı.Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık." açıklamasını yapmıştı.
Haber Videosu: Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu
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Fatih dayı bırak artık bu işleri. Gel beraber kebapçılara rajon keselim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ZORLU geçecekCevap Yaz Yayından Kaldır