: Fatih Terim'den Ali Koç'a imalı gönderme! Sosyal medyada gündem oldu

24.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:12

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu Center'da bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin basına yansıması üzerine tartışmalar başlamıştı.

Zorlu Center'da gerçekleştirilen ve basına yansıması sonrası spekülasyonlara neden olan toplantıyla ilgili Ali Koç, "Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın, 6 hakem de sonraki hafta yok. 6 maçta puan kaybetmişsin, hakemlere bir sonraki hafta maç veriliyor. 'Bu bir tesadüf müdür?' dedik. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile iletişime geçtik. O günkü toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı Zorlu Center'da yapıldı.Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık." açıklamasını yapmıştı.

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