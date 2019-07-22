Fatih Terim 4 ismin biletini kesti

Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim transferlerin bir an önce kampa yetişmesi gerektiğini yönetime iletti.

DIAGNE VE MITROGLOU YOLCU

Güneş'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou ile yolların ayrılmasını istedi. Senegalli oyuncu için Suudi ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. Kiralık olan Mitroglou da Marsilya'ya geri gönderilecek.

Bu iki ismin yerine ise Kolombiyalı golcü Falcao ve Samatta'nın gelmesi bekleniyor.

3 GOL YİYEN İSMAİL ÇİPE DE DÜŞÜNÜLMÜYOR

Leipzig'le hazırlık maçına çıkan ve 57 ila 59.dakikalar arasında kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da kaleci İsmail Çipe, Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği isimlerin başında geliyor. 3 dakikalık kabus yaşayan genç kaleci İsmail Çipe'nin yine bekleneni verememesi dikkatlerden kaçmazken, tecrübeli teknik adamın 24 yaşındaki eldivenle yollarını ayırması bekleniyor.

AHMET ÇALIK GÖZE GİREMEDİ

Hazırlık maçı da olsa kenarda bir hayli hırslı görünen Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğratan ikinci ismin Ahmet Çalık olduğu belirtildi. Defansta sık sık hata yapan Çalık sergilediği performansla sınıfta kalırken, oyuncunun bir başka kulübe kiralık olarak gönderileceği ihtimali üzerinde duruluyor.