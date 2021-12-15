Fatih Tekke: "Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış" - Haberler Spor
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Fatih Tekke: "Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış"

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Spor

- Fatih Tekke: "Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış" "Hepimize çok geçmiş olsun" Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, golsüz berabere kaldıkları Menemenspor deplasmanının ardından yaptığı açıklamada Okan Derici'nin fibula kemiğinin kırıldığını söyledi.

- Fatih Tekke : "Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış"

"Hepimize çok geçmiş olsun"

İZMİR - Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, golsüz berabere kaldıkları Menemenspor deplasmanının ardından yaptığı açıklamada Okan Derici'nin fibula kemiğinin kırıldığını söyledi. Tekke, "Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, deplasmanda Menemenspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke, "Maç hakkında çok konuşulacak bir şey. İçeride söylenene gören Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış. Çok geçmiş olsun hepimize. Daha önce Muğdat sezonu kapattı. Aissati devre arası dönecek, Ömer Şişmanoğlu da keza öyle. İlhan da büyük ihtimal ilk yarıyı kapattı, Hakan keza aynı. Bunlar maalesef üzücü. Hazırlık kampı geçirmemiş oyuncuların çoğunda böyle problemler oluyor ama maçtan önemlisi oyuncularımızın sağlığı. Herkese geçmiş olsun" diye konuştu.

Fatih Tekke: Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış

Fatih Tekke: Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış

Fatih Tekke: Okan Derici'nin fibula kemiği kırılmış

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Spor Haberleri

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