Fatih Tekke: "İçeride kaybetmek bizi ve taraftarlarımızı çok üzdü"

MANİSA (İHA) - Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldukların maçın ardından, "İçeride kaybetmek bizi ve taraftarımızı üzdü" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Yine söylemem gerekli, eksiklerimiz çok oldu. Bir türlü istediğimiz kadromuzun sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesi mümkün olmadı. Sakatlıklar, cezalılar derken korona virüs durumu da sorunlu bir süreç. Tabii bundan önce 2 tane kazanılan maç var. Oyuncularımızın isteğinden, arzularından çok memnunum. Bazen kalitede işin içerisine giriyor. Bugün ilk 11'de kullandığımız ve sonradan oyuna giren yarım oyuncularımız var. Sakatlıktan yeni dönmüş, çünkü öbür türlü alternatifimiz çok fazla kulübede yoktu. Ama buna rağmen ben ilk yarıdaki oyundan memnunum. İkinci biraz daha net oynamamız ve rakibimize daha sert oynamamız gerekiyordu. Genel hatlarıyla sorunlu bir süreç yaşadığımız doğal olarak biliniyor. Buradan çıkmamız gerekiyor. İçeride kaybetmek bizi ve taraftarlarımızı çok üzdü. Umarım bunun telafisini gelecek hafta yaparız" diye konuştu. - DENİZLİ

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