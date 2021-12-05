Fatih Tekke: "Geldiğimizden bu yana takımımızın temel problemleri var"

Evinde Bursaspor'a 3-1 yenilen Denizlispor'da Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın temel problemlerinin olduğunu belirterek, "Umarım en kısa zamanda bunu telafi ederiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında A. Denizlispor, evinde Bursaspor'a 3-1 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, rakibin etkili oyuncularla hücum yaparak başarılı olduğunu söyledi. Takımda sakatlıklar olduğunu ve temel problemler yaşadıklarını belirten Tekke, "Maçın özellikle ilk yarısı istediğimiz oyunu oynadığımızı söyleyemeyiz. İkinci yarı ise spontane bir oyun oynadık. Genelde rakip ikinci bölgede savunma yaptı. Etkili oyuncularıyla hücum yaptı ve bunda da başarılı oldu. Geldiğimizden bu yana takımımızın temel problemleri var. Sakalarımız ve fiziksel olarak iyi olmayan oyuncularımız var. Buna rağmen isteğimiz iyiydi diyebilirim. Fakat oyunu daha plan ve cesur oynamak gerekiyor. En önemlisi 3-4 haftadır söylediğim gibi takım savunması hangi bölgede olursa olsun bire birler ve ikiye ikiler çok daha iyi oynanmalı. Bunun içinde çok ciddi fiziksel gücünüz olması lazım. Bursaspor'u tebrik ederim. Biz biran önce yavaş yavaş iyiye gitmemiz gerekirken maalesef mağlubiyet evimizde olunca taraftarımızı üzdük. Umarım en kısa zamanda bunu telafi ederiz. İnşallah Bu süre içerisinde sakatlarımız kısa sürede döner" dedi. - DENİZLİ

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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