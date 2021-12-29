Fatih Tekke: Camia açısından önemli bir maç oldu

"Bizim liglerimizi çok abarttığımızı düşünüyorum"

"Oyunu bir plan üzerinden götürdük"

Serhan TÜRK/ - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray'ın normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildiği ve kupaya veda ettiği müsabakanın ardından Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Çok önemli bir sonuç aldıklarının altını çizen Fatih Tekke, "Birçok eksiğinizle beraber Galatasaray'ı eliyorsunuz. Oyun üstünlüğü olmadı belki ama oyunu bir plan üzerinden götürdük. Baskı yaparken de beklerken de belli bir plan içindeydik. Ritme uyduğunuz anlar da oluyor, kalitenizin yeterli ya da yetersiz olduğu anlar da oluyor. Koşullar kırbaç darbeleri gibidir. Bazıları bunu sırtında fildişi gibi hissederken bazıları palto giyer. Tüm dünyada oynanan oyunun gerçekliğine uygun hareket etmek istiyoruz. Türkiye'de futbolu düşünme şeklini değiştirebiliyorsak bir şey yapmış sayılırız. Hedefim budur" diyerek basın toplantısını noktaladı.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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