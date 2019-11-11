FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)
Güven USTA / İSTANBUL DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.
11.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:51
Güven USTA/ İSTANBUL DHA
Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.Kardeşler için, Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. Ardından AFAD ekipleri tarafından alınan 4 kardeşin cenazeleri, defnedilmek üzere cenaze araçlarına konuldu.
Görüntü Dökümü----------Cenazelerin getirilmesi-Cenaze namazı-Cenazelerin alınması
Kaynak: DHA