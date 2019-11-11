FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)
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FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Güven USTA / İSTANBUL DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı.

11.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:51
FATİH'TE ÖLÜ BULUNAN 4 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeş, son yolculuğuna uğurlandı. 

Kardeşler için, Fındıkzade Albayrak Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı kılındı. Ardından AFAD ekipleri tarafından alınan 4 kardeşin cenazeleri, defnedilmek üzere cenaze araçlarına konuldu.

Görüntü Dökümü----------Cenazelerin getirilmesi-Cenaze namazı-Cenazelerin alınması

 


Kaynak: DHA
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