Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
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Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Fatih'te korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 1 kişi suçüstü yakalandı.

Fatih'te korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 1 kişi suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Küçük Ayasofya Mahallesi Cundi Parkı civarında "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılığa yönelik denetim yaptı.

Sivil polis aracını dubalı yere park etmek isteyen ekipler, dubaları kaldırarak yardımcı olduğu bahanesiyle kendilerinden 20 lira talep eden M.C'yi yakaladı.

"Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli işlemler için Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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