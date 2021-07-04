Fatih'te korkutan yangın
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Fatih'te korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı.

Fatih'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Piri Sokak'ta tek katlı bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Fatih'te korkutan yangın
Fatih'te korkutan yangın
Fatih'te korkutan yangın
Fatih'te korkutan yangın
Fatih'te korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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