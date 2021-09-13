Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-5'te - Haberler Ekonomi
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Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-5'te

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-5'te

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz rezervlerinin tespiti ve çıkarılması için sondaj çalışmalarına katılan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Türkali-5 kuyusunda çalışmalara başladı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz rezervlerinin tespiti ve çıkarılması için sondaj çalışmalarına katılan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Türkali-5 kuyusunda çalışmalara başladı.

Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerinin tespiti ve milli ekonomiye kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sosyal medya hesabından Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni kuyu Türkali-5'te olduğunu duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından, "Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım. Keşfimizin milletimizle buluşacağı 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz" paylaşımını yaptı. Fatih Sondaj Gemisi geçen yıl 21 Ağustos günü Tuna-1 bölgesinde yapılan sondajda 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi tespitinin ardından 17 Ekim 2020, 4 Haziran ve 31 Temmuz 2021 tarihlerinde kuyu sondajları gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemisi bu çalışmaların ardından Türkali-5 kuyusunda çalışmalarına başlamış oldu.

Öte yandan Kanuni Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki sondaj çalışmalarını sürdürürken, Yavuz Sondaj Gemisi ise boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Yavuz, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e hareket edecek.

Karadeniz'deki keşif Türkiye'nin elini güçlendirecek

Dünyanın en ileri teknoloji uygulamalarından birine sahne olacak olan Filyos'ta gazın milli ekonomiye kazandırılması için hummalı çalışmalar sürüyor. Karadeniz'deki doğalgazın deniz tabanından 150 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla karaya çıkartılması için bölgede işleme tesisi kurma çalışmaları sürüyor. Rezervle birlikte gaz ithalatının azaltılması gündemdeki yerini aldı. Hem ticari hem de lojistik bir üst olan Filyos, limanıyla da Fatih ve Kanuni Sondaj gemilerine ev sahipliği yapıyor. - ZONGULDAK

Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-5'te

Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-5'te

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Hedefe adım adım! Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı

Hedefe adım adım! Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı

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Haber: Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-5'te - Haberler Ekonomi
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