Fatih sondaj gemisi ne zaman yola çıktı
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Fatih sondaj gemisi ne zaman yola çıktı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıktı.

21.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:34

Türkiye'nin ilk doğal gaz arama yerli gemisi olan "Fatih", Karadeniz'den arama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 29 Mayıs'ta yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı "müjdeli" haberde Fatih sondaj gemisi 320 milyar küp doğal gaz bulundu.

Bakan Dönmez, "Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz" ifadesine yer vermişti.

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223 METRE UZUNLUĞUNDA

Fatih, önceki adıyla Deepsea Metro II, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir. 2011'de Güney Kore'de inşa edilen gemi, 229 m uzunluğundadır. Denizlerde 12.120 m (40.000 ft) derinlikte sondaj yapabilmektedir

BAKAN DÖNMEZ'İN ÖNCEDEN AÇIKLADIĞI KUYU AÇIKLAMASI

Dönmez, ilk sondajın yaklaşık 150 gün olarak planlandığını belirterek, "Hedefimiz bu sondaj gemisiyle yılda ortalama 2 sondaj kuyusu açmak. Ümit ediyoruz, ilk sondajımızda doğal gaz ya da petrole rastlarız. Umudumuz yüksek" diye konuştu.

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Dönmez, Fatih gemisine deniz kuvvetleri ve sahil güvenliğin eşlik ettiğine dikkati çekerek, "Herhangi bir güvenlik riski söz konusu değil ama taciz olursa deniz kuvvetlerimiz gereğini yapacaktır" dedi.

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Fatih sondaj gemisi ne zaman yola çıktı

Manşet

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