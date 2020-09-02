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Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, Bebek'te Adana Demirspor'un file bekçisi Kurtuluş Yurt'un eşiyle yemek yedikten sonra görüntülemişti. Fatih Öztürk iddiaları sert bir dille yalanlarken bir açıklama da Kurtuluş Yurt'tan geldi.

02.09.2020 08:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:00

Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk, Bebek'te Adana Demirspor'un file bekçisi Kurtuluş Yurt'un eşiyle yemek yedikten sonra görüntülemişti. Fatih Öztürk iddiaları sert bir dille yalanlarken bir açıklama da Kurtuluş Yurt'tan geldi.

Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum

"FATİH BENİM KARDEŞİMDİR, ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kurtuluş Yurt sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Öncelikle basında dolaşan saçma sapan haberler için çok üzüldüğümü belirtmek isterim. O akşam yenen yemeğe ben eşim ve çocuğum beraber katılacaktık. ama takımımla kampta olduğum için gidemedim. Yansıtılan olaylar tamamen asılsızdır. Kalabalık bir grup halinde bir yemek yeme olmuştur. Fatih benim kardeşimdir. Daha önce de ailecek beraber yemek yedik ben eşime güveniyorum. Her zaman da yanındayım. O haberleri yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yüce Allah'ın adaletine havale ediyorum. Saygılar, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum

FATİH ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Galatasaray'ın file bekçisi, ailesi ve kız arkadaşıyla yemek yediğini ve hiçbir günahı olmayan insanların mağdur edildiğini söyledi.

Öztürk yaptığı açıklamada, "Ailem ve arkadaşlarımla yenen bir akşam yemeğiydi sadece. Hiçbir günahı olmayan insanlara iftira atıldı, mağdur edildi. Özel hayata müdahale, çıkmayan bir çamur haline getirildi. Allah'tan başkasına hesap verecek değiliz ama evli ve evladı olan bir kadını, ailesini lütfen ama lütfen rahat bırakın. Bunları hak edecek hiçbir şey yaşanmadı" şeklinde konuştu.

Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum
Fatih Öztürk'le yakalanan kadının eşi Kurtuluş Yurt, sosyal medyada isyan etti: Allah'ın adaletine havale ediyorum
Haber Yorumları (18)
CEMAL: dingil uzayda yaşamıyorsun yazılı olmayan kurallarada uyacaksın, insan hali yarın ne olacağı belli olmaz ama olursa da medyanın ağzı torba değil ki büzesin.
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MRTKRC: ''2020 yılındayız '' can bonomo. . . .
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USTAAA: ARKADA ÇOCUK VAR GAZETECİNİN YAPTIĞI HABERE BAK. NE KADAR KOLAY İNSANLARA İFTİRA ATMAK.
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