SPOR Fatih Keleş: 250 sporcu ve 30'un üzerinde antrenörümüz milli takımlarda görevli

"Sporcuların mutlu olabileceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz""Güreş Milli Takımı'nın yüzde 60'ı bizim sporcularımız""20'nin üzerinde sporcumuzu olimpiyatlara göndermek istiyoruz""Nur Tatar ile Nafia Kuş bizi çok iyi temsil eden sporcularımız"Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA) -...

"Sporcuların mutlu olabileceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz"

"Güreş Milli Takımı'nın yüzde 60'ı bizim sporcularımız"

"20'nin üzerinde sporcumuzu olimpiyatlara göndermek istiyoruz"

"Nur Tatar ile Nafia Kuş bizi çok iyi temsil eden sporcularımız"

Mustafa AKIN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, 250 sporcu ve 30'un üzerinde antrenörlerinin milli takımlarda görevli olduğunu belirterek, bunun kendileri için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İBBSK Başkanı Fatih Keleş, koronavirüs pandemisi sürecinde yaptıkları çalışmalardan aldıkları önlemlere, kulüp bünyesindeki sporculardan milli takımlarda alınan başarılara kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Pandeminin yoğun yaşanmaya başladığı dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan önce tesisleri kapatma kararı aldıklarını aktaran Fatih Keleş, "Öncelikle sporcularımızın ve ailelerinin sağlığının önemli olacağını düşünerek böyle bir karar aldık. Nereye evrileceğini bilmediğimiz bir dönemdi, o tarihlerde tesislerimizi kapattık. Avrupa'da veya dünyanın birçok yerinde müsabakalarda olan sporcularımızın ülkeye en sağlıklı şekilde dönebilmeleri adına görüşmelerimizi sağladık. Sonrasında sporcuların mental ve fiziksel anlamda geri düşmemeleri için antrenman yapabilecekleri aletleri ve spor alanlarını, zeminleri onların evlerine ya da antrenman yapabilecekleri uygun yerlere gönderdik. Onların kendi bulundukları ortamda fiziksel güçlerini yerinde tutabilecekleri sporları yapabilmelerini sağlamaya çalıştık. Ayrıca antrenörlerimiz de internet ortamından bağlanarak antrenman programlarını ve beslenme programlarını gönderdi. Dolayısıyla güzel bir hazırlık dönemi geçirmiş olduk. O günün şartlarında en iyi olabilecek hazırlık dönemini yaşatmış olduk" diye konuştu.

"SPORCULARIN MUTLU OLABİLECEĞİ BİR ORTAM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İBB Cebeci Spor Kompleksi ile ilgili de bilgiler veren Keleş, "Burası 80 bin metrekare alan içinde 60 bin metrekare kapalı alanı olan, içerisinde bir stadyum, çok amaçlı basketbol ve voleybol maçlarının oynandığı bin 500 kişilik salonu olan bir spor salonu. Olimpik yüzme havuzu, 7 tane çok büyük antrenman salonu, 250 yataklı sporcu oteli, konferans salonları, fitness salonları ve kütüphanemiz var. Bir sporcunun kampta ihtiyaç duyabileceği, spor antrenmanların dışında yaşamını sürdürebileceği ve kendini mutlu hissedeceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz bulunduğumuz tesiste. Onların hizmetine ayrıca en iyi hocaları da sunuyoruz. Öyle bir tesis burası" dedi.

"GÜREŞ MİLLİ TAKIMI'NIN YÜZDE 60'I BİZİM SPORCULARIMIZ"

Güreşte olimpiyatlarda mindere çıkacak sporcuların İBBSK sporcuları olduğunu dile getiren Fatih Keleş, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Grekoromen stilde şu anda olimpiyatlara ve kalifikasyona gidecek sporcular bizim sporcularımız. Yani sporcuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcuları. Serbestte de çok güçlü bir şekilde geliyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz. Güreş Milli Takımı'nın şu anda yüzde 60 sporcusu bizim sporcularımız. Bunun artarak devam etmesini istiyoruz ve bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"20'NİN ÜZERİNDE SPORCUMUZU OLİMPİYATLARA GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Kulüp bünyesindeki 9 sporcunun Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, 8 sporcunun ise Paralimpik Oyunları'nda mücadele edeceğini kaydeden Keleş, şöyle devam etti:

"Tabii bu sayı her gün değişiyor, üzerine artarak devam ettiriyoruz. 30'un üzerinde sporcumuz kalifikasyonlarda mücadele ediyor. Aslında biz 20'nin üzerinde sporcumuzu olimpiyatlara göndermeyi hedefliyoruz."

"NUR TATAR İLE NAFİA KUŞ BİZİ ÇOK İYİ TEMSİL EDEN SPORCULARIMIZ"

Milli tekvandocular Nur Tatar ve Nafia Kuş'un kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Fatih Keleş, "Nur Tatar ve Nafia Kuş hakikaten bizi onore eden, bizi çok iyi temsil eden sporcularımız. Yine Türk Milli Takımı 2 sporcu ile kulübümüzü orada temsil etmiş olacaklar tekvando branşında. Bizim için çok önemli ve çok değer verdiğim sporcularımız onlar da" şeklinde konuştu.

"250 SPORCU VE 30'UN ÜZERİNDE ANTRENÖRÜMÜZ MİLLİ TAKIMLARDA GÖREVLİ"

İBBSK bünyesindeki 250 sporcu ile 30'un üzerinde antrenörün milli takımlarda görevli olduğuna dikkat çeken Başkan Fatih Keleş, "Onlar da bizim için ayrıca mutluluk ve gurur verici bir sayı. Çünkü milli takımda milli sporcuların bizi dünyaya tanıtma anlamında, ülke sporunu dünyaya tanıtma anlamında, ülkemizi tanıtma anlamında çok değerli işler yaptıklarını biliyoruz. Onlara destek olmak için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı