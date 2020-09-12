Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?
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Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?

Süper Lig 2020-2021 yeni sezonu başladı. İlk hafta karşılaşacak olan Karagümrük ve Yeni Malatya maçı 12 Eylül Cumartesi günü (bugün) oynanacaktır. Peki Karagümrük-Yeni Malatya maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?
12.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:58

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Karagümrük-Yeni Malatya maçı bugün 17:00 'da başlayacaktır. Peki Karagümrük-Yeni Malatya nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı 12.09.2020, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17:00 'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR HANGİ KANALDA?

Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

ABDULKADİR BİTİGEN (Hakem)

MEHMET KISAL (1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR (2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERDOĞAN (Dördüncü Hakem)

VOLKAN BAYARSLAN (Var Hakemi)

CEYHUN SESİGÜZEL (AVAR Hakemi)

MUSTAFA ARSLAN (Gözlemci)

HALİL SERDAR CEVHEROĞLU (Temsilci)

EKREM GÜLEN (Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ (Temsilci)

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